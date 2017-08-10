إجلاء 50 ألف سائح بينهم 126 أجنبيا بعد زلزال جنوب غربي الصين.

تشنغدو 10 أغسطس 2017 (وال)- تم إجلاء أكثر من 50 ألف سائح من بينهم 126 أجنبيا عقب زلزال مدمر هز مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين يوم الثلاثاء ، وفقا لما أعلنته السلطات المحلية صباح اليوم. وتم نقل السياح إلى أماكن أكثر أمانا بما فيها مدينتي ميانيانغ وتشنغدو. كما تم إجلاء أكثر من 9 آلاف ساكن محلي. وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر محافظة جيوتشايقو، والتي هي محمية طبيعية مدرجة على قائمة اليونيسكو ووجهة سياحية شهيرة مساء يوم الثلاثاء . وحتى الآن ، تأكد مقتل 19 شخصا وإصابة 343 آخرين وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي التابع لحكومة المنطقة في آخر تحديث للإصابات . وعثر المنقذون على 16 شخصا محاصرين في بقعة ذات مناظر طبيعية تسمى بحر الباندا في جيوتشايقو، حيث ذهب 10 من رجال الإطفاء لمساعدتهم صباح اليوم. فيما لم ترد أخبار أخرى عن حالتهم بعد. وتم استعادة إمدادات الطاقة إلى 17 بلدة في محافظة جيوتشايقو. كما عادت حركة المرور على الطريق السريع الكبير الذي يربط مطار جيوتشاي-هوانغلونغ بالمحافظة اليوم الخميس. يشار إلى أن جيوتشايقو تقع على جبال الحافة الشرقية من هضبة تشينغهاي - التبت. وهي جزء من ولاية آبا المعروفة بتجمعات الأقليات العرقية والمناظر الطبيعية الجبلية والمناظر الخلابة.