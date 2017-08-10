واشنطن ترفع الحظر عن بعض الارصدة السودانية .

الخرطوم 10 اغسطس 2017 (وال)- اعلنت وزارة المالية السودانية اليوم الخميس ان واشنطن رفعت الحظر عن بعض الارصدة السودانية. ونقلت الصحف السودانية عن وزير المالية بالانابة عبدالرحمن ضرار قوله ان رفع الحظر عن الارصدة السودانية يمثل خطوة ايجابية تنبئ عن تقدم في العلاقات المالية بين السودان والعالم الخارجي. وتفرض الولايات المتحدة منذ نوفمبر عام 1997 حظرا اقتصاديا على السودان قبل ان يقوم الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما في شهر يناير عام 2017 برفع جزئي للعقوبات على ان يتم النظر في الرفع الكامل للعقوبات بعد ستة اشهر. وفي يوليو عام 2017 اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب تأجيل صدور قرار الرفع النهائي للعقوبات حتى اكتوبر القادم.