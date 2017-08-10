إثيوبيا : اعتقال ( 26 ) مسؤولاً حكومياً ورجل أعمال بشبهة "الاختلاس" .

أديس أبابا 10 اغسطس 2017 ( وال )- اعتقلت السلطات الإثيوبية ، الأربعاء ( 26 ) مسؤولا حكوميا ورجل أعمال ، في منطقة "سبته" بالقرب من العاصمة أديس أبابا ، للاشتباه بتورّطهم في "اختلاس" نحو ( 12.7 ) مليون دولار . ونقلت مصادر اعلامية محلية ، عن مسؤول "مفوضية الأخلاق ومكافحة الفساد" (حكومية) بالمنطقة، حمود كنيسو، قوله إن سلطات بلاده "اعتقلت 26 مسؤولا حكوميا ورجل أعمال، للاشتباه بتورّطهم في "اختلاس" 300 مليون بر إثيوبي (ما يعادل نحو 12.7 مليون دولار)". وأضاف "كنيسو"، أنّ الاعتقالات شملت مسؤولين حكوميين كباراً، يعمل معظمهم بمديرية الأراضي بالمنطقة، إضافة إلى رجال أعمال. واشار إلى أنّ المعتقلين وجّهت إليهم تهم بـ "الفساد الاداري" ، و"منح تراخيص لفتح أسواق هامشية"، و"العمل بإيصالات مزورة"، إضافة إلى "استخراج شهادات مزورة". وكانت السلطات الإثيوبية اعتقلت الجمعة الماضي ، وزير المالية والتنمية الاقتصادية ، " أليمايهو غوجو "، بعد أن رفع البرلمان الحصانة عنه لاتهامه في وقائع فساد مالي . ...( وال )...