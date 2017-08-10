مذكرات توقيف في تركيا بحق 35 عاملا في وسائل إعلام بتهمة الارتباط بغولن.

اسطنبول 10 اغسطس 2017 -اصدرت نيابة عامة في اسطنبول الخميس مذكرات توقيف بحق 35 شخصا في إطار تحقيق حول روابط بين وسائل الإعلام وشبكات الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2016. وأفادت مصادر اعلامية تركية أنه تم حتى الآن في سياق العملية توقيف تسعة أشخاص من العاملين حاليا أو سابقا في وسائل إعلام وطنية، مشيرة إلى أن المطلوبين ملاحقون بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية". واضافت ان السلطات تشتبه بان هؤلاء استخدموا تطبيق الرسائل "بايلوك" الذي تعتبره السلطات التركية اداة الاتصال للذين تتهمهم بالانقلاب. وتقوم الشرطة بعمليات لتوقيف الاشخاص الـ26 الآخرين.