العثور على قنبلة قرب محطة فوكوشيما النووية اليابانية .

طوكيو10 اغسطس 2017 (وال)- أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية اليابانية، اليوم الخميس، العثورعلى قنبلة يعتقد أنها تعود للحرب العالمية الثانية، بالقرب من محطة فوكوشيما النووية. وذكر بيان صادر عن الشركة، أن عمالا عثروا في موقع بناء على قنبلة، تبعد كيلو مترا واحدا، عن مفاعلات متضررة جراء زلزال تبعه موجة تسونامي عام 2011. وأوضح البيان أنه تم تعليق عملية البناء في الموقع. وأضاف أنه يُعتقد أن القنبلة استخدمت من قبل الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية، ويبلغ طولها 85 سم، وبعرض 25 سم. وأكد أن السلطات أرسلت خبراء في إبطال مفعول القنابل إلى الموقع. جدير بالذكر أن قاعدة عسكرية كانت نشطة في المنطقة في الحرب العالمية الثانية. وبالرغم من مضي 70 عاما، إلا أنه يُعثر على قنابل غير منفجرة، من الحرب العالمية الثانية.