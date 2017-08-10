وزير خارجية النمسا يقر بصعوبة إغلاق طريق البلقان كليا أمام اللاجئين .

فيينا 10 اغسطس 2017 ( وال )- أقر وزير الخارجية النمساوي " سيباستيان كورتس " اليوم الخميس بصعوبة اغلاق طريق البلقان أمام اللاجئين بشكل تام ، لكنه أكد مواصلة جهوده من أجل الحد من استخدامه بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن " كورتس " القول في تصريح صحفي انه سيواصل جهوده من اجل الحد من استخدام المهاجرين لطريق البلقان في المستقبل بالتنسيق مع باقي دول الاتحاد الاوروبي. من جانبها أوردت الوكالة إحصائية لوزارة الداخلية النمساوية تفيد بأن طريق البلقان لا يزال "الأكثر استخداما" من جانب اللاجئين الهاربين من أوطانهم والباحثين عن اللجوء في أوروبا. وأوضحت الإحصائية أن النصف الأول من العام الجاري شهد ضبط حوالي 16 ألف لاجئ على الحدود النمساوية جاء معظمهم عن طريق البلقان فيما جاء ربعهم تقريبا عبر البحر المتوسط وصولا الى ايطاليا ثم النمسا. وتشير بيانات وزارة الداخلية النمساوية إلى ان معظم اللاجئين يأتون اما سيرا على الأقدام أو بواسطة السيارات والقطارات القادمة من دول شرق أوروبا المجاورة وغالبيتهم من المواطنين الأفغان. وفي غضون ذلك اعلن وزير الداخلية النمساوي فولفغانغ سوبوتكا اتخاذ تدابير جديدة لحماية المراكز الحدودية النمساوية قائلا انه اصدر تعليمات بشأن تعزيز رجال الشرطة الموجودين في هذه المراكز بوحدات عسكرية. ...( وال )...