شركة الخدمات العامة طرابلس تطالب الجهات المختصة بالعمل على صرف مرتبات العاملين بالشركة.



طرابلس 10 اغسطس 2017 ( وال ) - طالبت شركة الخدمات العامة طرابلس؛

الجهات المختصة في الدولة بالعمل على صرف رواتب العاملين بالشركة التي

تأخرت لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية قبل حلول عيد الاضحى المبارك.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الخميس - تلقت وكالة الانباء

الليبية نسخة منه - ان أكثر من ثلاثة آلاف مستخدم ليبي إضافة الى خمسمائة

عامل أجنبي يعتبرون من الشريحة الاجتماعية ذات الدخل المحدود تأخرت

مرتباتهم طيلة هذه الاشهر رغم استمرارهم في تقديم خدماتهم واضطلاعهم

بمسؤولياتهم في تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

وقال البيان : اذ نبلغ بهذا الأمر فليس معنى ذلك اخلاء مسؤوليتنا

بقدر ماهو دعوة وحث لكافة جهات الاختصاص لتكثيف مجهوداتهم لصرف مستحقات

الشركة قبل عطلة العيد وبمتسع من الوقت.

وأضاف البيان ان العاملين بالشركة تزداد مسؤولياتهم خاصة مع قرب حلول

عيد الاضحى المبارك التي تشهد تولد كميات غير اعتيادية من النفايات

وضرورة العمل على جمعها ونقلها للأخطار البيئية والصحية الناجمة عليها في

حال تركها متراكمة.

ونوهت شركة الخدمات العامة في بيانها إلى ان تغطية مرتبات العاملين

الوطنيين والاجانب بالشركة وسداد نفقات التشغيل والصيانة اليومية تتم

بموجب المخصصات المالية الشهرية التي يتم تسييلها لصالح الشركة من

المبالغ المرصودة لدعم خدمات النظافة العامة في الباب الرابع للترتيبات

المالية المعتمدة لسنة 2012.

وأكدت الشركة أن الاجراءات المتبعة لصرف هذه المستحقات المالية تكون

عن طريق المؤسسات المالية والادارية المتمثلة في وزارة المالية ومصرف

ليبيا المركزي ووزارة الحكم المحلي؛ مشيرة الى انه بعد مراجعتها

ومتابعتها للدورة المستندية المتعلقة بصرف هذه المخصصات عن اشهر

(6و7و8)؛تبين لها أن اجراءاتها حتى تاريخ هذا البيان لازالت في وزارة

المالية.

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