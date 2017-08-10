شركة الخدمات العامة طرابلس تطالب الجهات المختصة بالعمل على صرف مرتبات العاملين بالشركة.
الخميس ، 10- 08- 2017 - 14:38:00
\n طرابلس 10 اغسطس 2017 ( وال ) - طالبت شركة الخدمات العامة طرابلس؛ \nالجهات المختصة في الدولة بالعمل على صرف رواتب العاملين بالشركة التي \nتأخرت لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية قبل حلول عيد الاضحى المبارك.\n وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الخميس - تلقت وكالة الانباء \nالليبية نسخة منه - ان أكثر من ثلاثة آلاف مستخدم ليبي إضافة الى خمسمائة\nعامل أجنبي يعتبرون من الشريحة الاجتماعية ذات الدخل المحدود تأخرت \nمرتباتهم طيلة هذه الاشهر رغم استمرارهم في تقديم خدماتهم واضطلاعهم \nبمسؤولياتهم في تقديم الخدمات العامة للمواطنين.\n وقال البيان : اذ نبلغ بهذا الأمر فليس معنى ذلك اخلاء مسؤوليتنا \nبقدر ماهو دعوة وحث لكافة جهات الاختصاص لتكثيف مجهوداتهم لصرف مستحقات \nالشركة قبل عطلة العيد وبمتسع من الوقت. \n وأضاف البيان ان العاملين بالشركة تزداد مسؤولياتهم خاصة مع قرب حلول\nعيد الاضحى المبارك التي تشهد تولد كميات غير اعتيادية من النفايات \nوضرورة العمل على جمعها ونقلها للأخطار البيئية والصحية الناجمة عليها في\nحال تركها متراكمة. \nونوهت شركة الخدمات العامة في بيانها إلى ان تغطية مرتبات العاملين \nالوطنيين والاجانب بالشركة وسداد نفقات التشغيل والصيانة اليومية تتم \nبموجب المخصصات المالية الشهرية التي يتم تسييلها لصالح الشركة من \nالمبالغ المرصودة لدعم خدمات النظافة العامة في الباب الرابع للترتيبات \nالمالية المعتمدة لسنة 2012.\n وأكدت الشركة أن الاجراءات المتبعة لصرف هذه المستحقات المالية تكون \nعن طريق المؤسسات المالية والادارية المتمثلة في وزارة المالية ومصرف \nليبيا المركزي ووزارة الحكم المحلي؛ مشيرة الى انه بعد مراجعتها \nومتابعتها للدورة المستندية المتعلقة بصرف هذه المخصصات عن اشهر \n(6و7و8)؛تبين لها أن اجراءاتها حتى تاريخ هذا البيان لازالت في وزارة \nالمالية.\n ..(وال)..