وزير الحكم المحلي يجتمع مع عضوي المجلس البلدي براك الشاطئ .





طرابلس 10 أغسطس 2017 ( وال ) -اجتمع صباح اليوم وزير الحكم المحلى

بحكومة الوفاق الوطني \" بداد قنصو \" مع عضوي المجلس البلدي لبلدية براك

الشاطئ \"على أبوبكر \" و \" علي جلغم \" .

وتم خلال الاجتماع موضوع إنتخاب عميد لبلدية براك الشاطئ ، نظرا لحجب

الثقة على عميد البلدية السابق وكذلك امكانية دعوة المجلس البلدي براك

الشاطئ الأسبوع القادم لانتخاب عميد للبلدية.

كما تم مناقشة الوضع الحالى للبلدية وما تعانيه المنطقة من تدني

مستوى الخدمات وخاصة الصحية وعدم توفر المحروقات .



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