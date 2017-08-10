وزير الحكم المحلي يجتمع مع عضوي المجلس البلدي براك الشاطئ .
الخميس ، 10- 08- 2017 - 14:24:00
\n \n طرابلس 10 أغسطس 2017 ( وال ) -اجتمع صباح اليوم وزير الحكم المحلى \nبحكومة الوفاق الوطني \" بداد قنصو \" مع عضوي المجلس البلدي لبلدية براك \nالشاطئ \"على أبوبكر \" و \" علي جلغم \" .\n وتم خلال الاجتماع موضوع إنتخاب عميد لبلدية براك الشاطئ ، نظرا لحجب\nالثقة على عميد البلدية السابق وكذلك امكانية دعوة المجلس البلدي براك \nالشاطئ الأسبوع القادم لانتخاب عميد للبلدية. \n كما تم مناقشة الوضع الحالى للبلدية وما تعانيه المنطقة من تدني \nمستوى الخدمات وخاصة الصحية وعدم توفر المحروقات .\n \n ...( وال )...