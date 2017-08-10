هيئة الرقابة الإدارية تطالب وزارة الاقتصاد والصناعة بالإجراءات المتخذة بشأن استيراد الاضاحي .
الخميس ، 10- 08- 2017 - 14:10:00
\n طرابلس 10 اغسطس 2017 ( وال )- طالبت هيئة الرقابة الإدارية من وزارة \nالاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني ، موافاتها بالإجراءات التي \nاتخذتها الوزارة بشأن استيراد المواشي خاصة مايتعلق بالاضاحي.\n وأشارت الهيئة في مخاطبتها لوزارة الاقتصاد والتى تلقت وكالة الأنباء\nالليبية نسخة منها - أنه وبالنظر الى الارتفاع الشديد في أسعار المواشي \nواللحوم لاسيما خلال هذه الفترة نظراً لقرب عيد الأضحى المبارك ، مما \nيثقل كاهل المواطن في تكلفه شراء الأضحية ، فانها طالبت موافاتها \nبالإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن استيراد المواشي بما يكفل وصولها \nإلى المواطن بالسعر المناسب .\n \n ...( وال )...