هيئة الرقابة الإدارية تطالب وزارة الاقتصاد والصناعة بالإجراءات المتخذة بشأن استيراد الاضاحي .



طرابلس 10 اغسطس 2017 ( وال )- طالبت هيئة الرقابة الإدارية من وزارة

الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني ، موافاتها بالإجراءات التي

اتخذتها الوزارة بشأن استيراد المواشي خاصة مايتعلق بالاضاحي.

وأشارت الهيئة في مخاطبتها لوزارة الاقتصاد والتى تلقت وكالة الأنباء

الليبية نسخة منها - أنه وبالنظر الى الارتفاع الشديد في أسعار المواشي

واللحوم لاسيما خلال هذه الفترة نظراً لقرب عيد الأضحى المبارك ، مما

يثقل كاهل المواطن في تكلفه شراء الأضحية ، فانها طالبت موافاتها

بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن استيراد المواشي بما يكفل وصولها

إلى المواطن بالسعر المناسب .



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