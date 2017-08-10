شركة البريقة لتسويق النفط تعلن عن تحوير على الخطوط النفطية المدفونة تحت الأرض بنقطة الصمام أمام مستودع جنزور.

طرابلس 10 اغسطس 2017 ( وال )- أعلنتت لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عن تحوير على الخطوط النفطية المدفونة تحت الأرض بنقطة الصمام أمام مستودع جنزور وذلك بربط خط (10") بوصة المغذي لمستودع طرابلس بوقود الديزل بخط (8") بوصة المغذي لمستودع جنزور بالزيت الثقيل عن طريق عزل خط الـ (8") نظرا لتوقفه عن التشغيل منذ فترة لتهالكه بعدة نقاط باستغلال تسهيلات مستودع جنزور وإعادة الضخ الى محطة الكهربـــاء غرب طرابلس بعد تركيب عدد (4) وحدات توليد كهربــاء حيث يتطلب (700) متر مكعب يومياً من وقود الديزل لتشغيلها . وافادت مصادر الشركة العامة للكهرباء بان قسم الصيانة وبالتعاون مع رجــال الإطفاء والسلامة والأمن الصناعي ورجــال مستودع جنزور باشر فى صيانة الخطوط النفطية بإجراء أعمال التحويرات اللازمة وتم تقسيم العمل الى عدة مراحل والتي يمكن أن تتمحور في الآتي ,تجهيز الوصلات المراد تركيبها ما بين خطي (10) بوصة المغدي لمستودع طرابلس النفطي والخط (8") بوصة المغذي لمستودع جنزور داخل ورشة شركة البريقة وسيتم سحب الوقود من خط (10") بوصة بعد تخفيض الضغط بالخط وتركيب التسهيلات بين الخطين وفصلهم بصمام لاستغلال خط الـ (10") بوصة لتغذية مستودع طرابلس وكذلك مستودع جنزور. ....( وال )...