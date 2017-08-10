إتحاد السلام للعمل الوطني يطرحون مبادرتهم على المسؤولين بزليتن.

زليتن 10أغسطس 2017 ( وال ) -قدم إتحاد السلام للعمل الوطني بديوان بلدية زليتن مبادرة "مشروع الإصلاح والتوافق الوطني" على المجلس البلدي والحكماء والأعيان ومنظمات المجتمع المدني والشباب . وأوضح المدير التنفيذي لإتحاد السلام للعمل الوطني أن مبادرة المشروع تستهدف البلديات كتقسيم إداري مشيراً إلى أنهم إلتقوا مسؤولي عدد من البلديات كبلديات الجبل الغربي وباطن الجبل ومصراتة ومسلاتة. وتتضمن المبادرة أربع مراحل بعد الإنتهاء من الزيارات والإلتقاء بكافة شرائح المجتمع ومكوناته وجمع المقترحات والآراء والأفكار ودراستها لتضمينها في المقترح وإقامة مؤتمر وطني شامل وجامع لكل مكونات الوطن وستشكل لجنة لمتابعة تنفيذ ماتم الاتفاق عليه وإخراجه من خلال مؤتمر الإصلاح والتوافق الوطني. ....( وال )...