جامعة الزيتونة تستضيف ورشة عمل تدريبية في مجال التوثيق المكاني .

ترهونة 10 اغسطس 2017 (وال)- بدأت صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة لجامعة الزيتونة بترهونة ورشة عمل تدريبية في مجال التوثيق المكاني باستخدام تقنيات نظام تحديث المواقع العالمي GPS)) . واوضح الدكتور " مفتاح الحداد " عضو اللجنة المشرفة على اقامة الورشة لوكالة الانباء الليبية بأن الهدف من اقامة الورشة يأتي من اجل اتمام المرحلة الثانية من مشروع قاعدة البيانات المكانية والوصفية لبلدية ترهونة من خلال استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات المكانية GIS)) . وتستهدف الورشة العاملين بالقطاعات ببلدية ترهونة ، مشيرا الى ان البرنامج العام للورشة يشتمل القاء محاضرات علمية وكذلك تدريبية يلقيها نخبة من الخبراء في هذا المجال من اعضاء هيئة التدريس بجامعة الزيتونة . ( وال ترهونة)