وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطنى يبحث مشكلة تأخر صرف الربع الثاني للطلبة الدارسين بالخارج .

طرابلس 10 اغسطس 2017 ( وال )- بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطنى "د.عثمان عبد الجليل" أسباب تأخر صرف مستحقات الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج عن الربع الثاني خلال إجتماع عقده اليوم الخميس بمقر الوزارة بحضور وكيل الوزارة "عادل جمعة" ومدير الشؤون الإدارية والمالية ومدير مكتب المتابعة والمراقب المالي بالوزارة.وطالب الوزير بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة الوكيل لمتابعة ملابسات تأخر صرف الربع الثاني ومحاسبة من أسماهم بالمتهاونين في استكمال الاجراءات معلنا حرصه على متابعة إجراءات تحويل المستحقات بصورة مباشرة وحلحلة الاشكاليات العالقة. وكان وزير التعليم أعلن عبر صفحة وزارة التعليم الرسمية عن أسفه البالغ للطلبة الدراسين بالخارج عن تأخر صرف الربع الثاني وعزمه محاسبة الموظفين المتورطين في عدم استكمال إجراءات الصرف وسيتابع بشكل مباشر إتمام إجراءات تحويل مستحقات كافة الطلبة الموفدين بالخارج. ....( وال )....