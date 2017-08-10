إدارة الرقابة على الشركات والمشروعات بهيئة الرقابة الادارية تناقش سبل الرفع من كفاءة موظفيها.

طرابلس 10 اغسطس 2017 (وال)- عقدت إدارة الرقابة على الشركات والمشروعات بهيئة الرقابة الادارية اجتماعا لها، ضم مديرها العام المكلف والمدراء الفرعيين وأعضاء وموظفي الإدارة . وتناول الاجتماع عدد من المواضيع تخص عمل إلادارة والتعرف على المعوقات التي من شأنها الرفع من كفاءات موظفيها ، وسبل تذليل العراقيل التي تعيق عمل الإدارة وكذلك استعراض الخطة التدريبية لسنة 2017 والعمل على تنفيذها. وأوضح مكتب الاعلام بالهيئة أنه حرصاً من الادارة على تقديم افضل الاداء،فقد تم التنسيق مع إدارة التدريب والتعاون الدولي بالهيئة لتقديم دورات لموظفي الإدارة لتواكب عملها في المجال الرقابي. وتم التأكيد خلال الاجتماع الذي حضره رئيس قسم التدريب بادارة التدريب والتعاون الدولي بالهيئة؛على أهمية وضرورة الالتزام بالحضور والمشاركة الفعالة في الدورات للإستفادة وتطوير العمل الرقابي. ..(وال)..