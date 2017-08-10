ورشة عمل حول انتشار بكتيريا التدهور السريع لاشجار الزيتون .
الخميس ، 10- 08- 2017 - 11:42:00
\nطرابلس 10 اغسطس 2017 (وال)- نظمت بمقر شركة المطاحن والاعلاف وتحت \nاشراف مركز الرقابة على الاغذية والأدوية ، ووزارة الزراعة والثروة \nالحيوانية والبحرية ، بالتعاون مع مشروع التعاون الفني والاقليمي بطرابلس\nورشة عمل تحت عنوان \"تعزيز القدرات الفنية لمنع التسرب وانتشار بكتيريا \nالتدهور السريع \" .\nوتناولت الورشة بالتحليل ظاهرة تعاني منها العديد من الدول وهي تسرب ، \nوانتشار بكتيريا التدهور السريع لاشجار الزيتون وكيفية التصدي لاخطر آفة\nوصفت بانها واحدة من اخطر مسببات الامراض للنباتات في العالم .وتوصل المشاركون في الورشة الى الاتفاق بضرورة وضع استراتيجية وخطط \nمستدامة قادرة على التصدي الفوري لمثل هذه الآفة ، خاصة وان شجرة \nالزيتون تشكل احدى ركائز التنمية الاقتصادية ، والاجتماعية .\nو حضر الورشة وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية \nالدكتور\"احمد ابو زيد\"، ومدير إدارة التعاون والارشاد والإعلام الزراعي \nالمهندس \"كامل بن عيسى\"، ومدير إدارة الرقابة على الأغذية والأدوية \nالمهندس \"عبد المجيد ابو الميدة وعدد من من المختصين .\n(وال) .