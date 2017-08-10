ورشة عمل حول انتشار بكتيريا التدهور السريع لاشجار الزيتون .



طرابلس 10 اغسطس 2017 (وال)- نظمت بمقر شركة المطاحن والاعلاف وتحت

اشراف مركز الرقابة على الاغذية والأدوية ، ووزارة الزراعة والثروة

الحيوانية والبحرية ، بالتعاون مع مشروع التعاون الفني والاقليمي بطرابلس

ورشة عمل تحت عنوان \"تعزيز القدرات الفنية لمنع التسرب وانتشار بكتيريا

التدهور السريع \" .

وتناولت الورشة بالتحليل ظاهرة تعاني منها العديد من الدول وهي تسرب ،

وانتشار بكتيريا التدهور السريع لاشجار الزيتون وكيفية التصدي لاخطر آفة

وصفت بانها واحدة من اخطر مسببات الامراض للنباتات في العالم .وتوصل المشاركون في الورشة الى الاتفاق بضرورة وضع استراتيجية وخطط

مستدامة قادرة على التصدي الفوري لمثل هذه الآفة ، خاصة وان شجرة

الزيتون تشكل احدى ركائز التنمية الاقتصادية ، والاجتماعية .

و حضر الورشة وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

الدكتور\"احمد ابو زيد\"، ومدير إدارة التعاون والارشاد والإعلام الزراعي

المهندس \"كامل بن عيسى\"، ومدير إدارة الرقابة على الأغذية والأدوية

المهندس \"عبد المجيد ابو الميدة وعدد من من المختصين .

(وال) .