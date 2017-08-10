النصر والنجمة فى مباراة ودية يوم غد الجمعة في ملعب بنينا .

بنغازى 10 أغسطس 2017م ( وال )- يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى النصر يوم غد الجمعة مباراة ودية ستجمعه مع فريق النجمة الساعة الخامسة والنصف على أرضية ملعب شهداء بنينا . يشار إلى أن هذه المباراة هي الاولى التي يقود فيها المدرب التونسي "طارق ثابت" الفريق وهي المباراة الودية الثانية بعد مباراة التعاون التي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف واحد. فريق النصر يخوض المباراة وهو منقوص من ثلاثة لاعبيين أساسيين هم حارس المرمى عبد السلام امسلم وقلب الدفاع سعد اجبارة والمهاجم سالم المسلاتي لمشاركتهم في صفوف المنتخب الوطني. وتأتي هذه المباراة ضمن برنامج استعدادات فريق النصر لخوض منافسات الدوري الممتاز الذي سينطلق منتصف هذا الشهر بينما سيلعب فريق النصرمباراته الأولى في الدوري يوم الاربعاء 23 أغسطس أمام خليج سرت على أرضية ملعب الخمس . ....(وال بنغازى )....