وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق يجتمع مع مراقبي التعليم بالمنطقة الوسطى .

مصراتة 10 اغسطس 2017 (وال) - ناقش وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة ، مع مراقبي التعليم بالمنطقة الوسطى، المؤشرات العامة لامتحانات الشهادات العامة للعام الدراسي الحالي 2016 - 2017. وتناول الاجتماع، الذي عقد أمس بقاعة الاجتماعات بمقر كلية الآداب بجامعة مصراتة،دور مراقبات التعليم فيما يتعلق بقرار إعادة تنظيم العمل بمدارس التعليم الخاص، وكذلك استعراض إجراءات التسكين بالملاك الوظيفي وتفعيل أقسام الأحتياط العـام وتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي. يذكر ان الاجتماع ضم إلى جانب وكيل الوزارة مراقبي التعليم ببلديات (سرت - الجفرة -مصراتة - زليتن - بني وليد - قصر الاخيار - مسلاتة - ترهونة - القره بوللي - الخمس ) وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة. ..(وال-مصراتة)..