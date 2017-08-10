مصلحة المرافق التعليمية تعلن استكمال إجراءاتها لصيانة أكثر من (1000) مدرسة .

طرابلس 10 اغسطس 2017 ( وال ) - استعرضت مصلحة المرافق التعليمية في اجتماعها العادي الذي عقدته أمس الاربعاء بمقر المصلحة بطرابلس إجراءاتها النهائية للبدء في تنفيذ مشاريع صيانة أكثر من (1000 ) مدرسة على مستوى المناطق التعليمية بليبيا . وتم خلال هذا الاجتماع الذي حضره مدير عام وأعضاء المصلحة مراجعة قوائم المدارس المرشحة للصيانة من قبل مراقبات التعليم بالبلديات والوقوف على مدى مطابقة المدارس للمقايسات الهندسية الموضوعة في عمليات الصيانة . وأوضح مدير عام مصلحة المرافق التعليمية أن المصلحة بدأت في التواصل من خلال فروعها مع الشركات المحلية للبدء في أعمال صيانة المدارس وفق الضوابط المعمول بها والتأكيد على استكمال المشاريع قبل انطلاق العام الدراسي الجديد ..لافتا إلى ان المصلحة أعطت الأولويات في أعمال الصيانة للمدارس الأكثر تهالكا على مستوى البلديات الواقعة في نطاقها . ... (وال )...