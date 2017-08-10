اعتقال 26 مسؤولاً حكومياً ورجل أعمال بشبهة "الاختلاس" في إثيوبيا.

أديس أبابا 10 أغسطس 2017 ( وال ) - اعتقلت السلطات الإثيوبية، أمس الأربعاء، 26 مسؤولا حكوميا ورجل أعمال في منطقة "سبته" (35 كلم من العاصمة أديس أبابا)، للاشتباه بتورّطهم في "اختلاس" نحو 12.7 مليون دولار. ونقل تلفزيون "والتا" المحليّ والمقرّب من الحكومة، عن مسؤول "مفوضية الأخلاق ومكافحة الفساد" (حكومية) بالمنطقة، حمود كنيسو، قوله إن سلطات بلاده "اعتقلت 26 مسؤولا حكوميا ورجل أعمال، للاشتباه بتورّطهم في "اختلاس" 300 مليون بر إثيوبي (ما يعادل نحو 12.7 مليون دولار)". وأضاف "كنيسو"، أنّ الاعتقالات شملت مسؤولين حكوميين كباراً، يعمل معظمهم بمديرية الأراضي بالمنطقة، إضافة إلى رجال أعمال. ولفت أنّ المعتقلين وجّهت إليهم تهم بـ "الفساد الاداري"، و"منح تراخيص لفتح أسواق هامشية"، و"العمل بإيصالات مزورة"، إضافة إلى "استخراج شهادات مزورة". و اعتقلت السلطات الإثيوبية الجمعة الماضي،وزير المالية والتنمية الاقتصادية، أليمايهو غوجو، بعد أن رفع البرلمان الحصانة عنه؛ لاتهامه في وقائع فساد مالي، وفق موقع الإذاعة الرسمية الإثيوبية. وجاء اعتقال الوزير ضمن حملة اعتقالات انطلقت يوليو الماضي، شملت 48 مسؤولا حكوميا في وزارة المالية، وهيئات الطرق و"السكر الإثيوبية" (مؤسسة حكومية لإنتاج السكر)، وإدارة أديس أبابا، فضلا عن رجال أعمال وسماسرة يشتبه بضلوعهم في صفقات فساد.