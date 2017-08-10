الحكومة تؤجل المسح البيئي لمنظومة الدفاع الصاروخي ثاد .

سيول 10 أغسطس 2017 ( وال ) - أجلت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الخميس المسح البيئي الرسمي لمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية ثاد في الإقليم الجنوبي نتيجة للاحتجاجات المحتدمة من قبل السكان المحليين. وكانت وزارتا الدفاع والبيئة قد خططتا لإجراء دراسة مشتركة للأشعة الكهرومغنطيسية والجلبة لمنظومة ثاد في سونغ جو التي تبعد 300 كلم جنوب شرق سيئول. ويتم حاليا في قاعدة القوات الأمريكية التي كانت في الأصل ملعب خاص للجولف تشغيل منصتين لإطلاق الصواريخ ورادار إكس باندويجري تقييم الأثر البيئي هناك بموجب القانون الكوري الجنوبي . وقال مسئول في وزارة الدفاع إنهم قرروا التأجيل بناء على ظروف مختلفة في الموقعوكان السكان المحليين في سونغ جو قد دعوا الحكومة لإعادة النظر في نشر منظومة ثاد في المنطقة . وكان إجراءهم الجماعي لعرقلة الإجراءات متوقعا على نطاق واسع . يشار إلى أن بعض المسئولين الحكوميين وإعلاميين كانوا يعتزمون الدخول إلى موقع ثاد بطائرة عمودية إلا أن الخطة أجهضت وسط الظروف الجوية غير المواتية.