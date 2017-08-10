رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وفداً من أعيان ووجهاء عدد من قبائل المنطقة الشرقية.



طرابلس 10 اغسطس 2017 ( وال ) - التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني \"فائز السراج \" مساء أمس الأربعاء بمقر المجلس بطرابلس

وفداً يضم عدد من أعيان ووجهاء قبائل المجابرة والبراعصة والعبيدات

والقطعان بالمنطقة الشرقية وذلك في إطار اللقاءات التي يجريها للتشاور مع

فعاليات المجتمع الليبي .

وعبر أعضاء الوفد عن دعمهم للجهود التى يبذلها رئيس المجلس الرئاسي

من أجل تحقيق توافق بين الليبيين ..مؤكدين ان جهدهم منصب لتحقيق المصالحة

الوطنية التي تعتبر أساس للم الشمل والمضي قدما نحو بناء الدولة

الديمقراطية المدنية .

أوضح الوفد أنهم يؤيدون خطوات رئيس المجلس الرئاسي لإخراج البلاد من

الأزمة الراهنة، وأنهم ضد أي محاولة ينتهجها البعض لاشعال نار الفتنة بين

الليبيين.

وأكد الوفد إن الوفاق السياسي هو الأرضية التي يجب أن ينطلق منها

الحل السياسي في ليبيا .. مثمنين الجهد الكبير الذي بذله أعضاء الهيئة

التأسيسية لصياغة الدستور للوصول إلى وفاق حول مسودة الدستور ..وطالبوا

مجلس النواب بسرعة إقرار قانون الاستفتاء .

وقدم الوفد لرئيس المجلس الرئاسي مقترح للمصالحة الوطنية تحت عنوان

المشروع الوطني للمصالحة،

من جهته بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \"فائز السراج

\" خلال الكلمة التى القاها بالمناسبة أخر تطورات الوضع السياسي ، وخارطة

الطريق التي طرحها للخروج من حالة الجمود السياسي و لقاءاته بالأطراف

السياسية الفاعلة ومع الفعاليات الاجتماعية بمختلف مناطق ليبيا.

وأكد السراج أن الاتفاق السياسي هو الأرضية المشتركة للوصول بالبلاد

بعد الاستفتاء على الدستور والانتخابات، لبناء الدولة المدنية

الديمقراطية التي يتطلع الشعب الليبي إلى تحقيقها ،

وقال \"ان حكومة الوفاق تعمل على تقديم الخدمات لكافة مناطق ليبيا

مشيرا إلى ان خارطة الطريق التى طرحتها بندا يؤكد فصل النزاع عن تقديم

الخدمات فتقديم الخدمات هو حق الليبيين على دولتهم وليس منة أوجميل من

أحد \".

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