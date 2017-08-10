رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وفداً من أعيان ووجهاء عدد من قبائل المنطقة الشرقية.
الخميس ، 10- 08- 2017 - 10:48:00
\n طرابلس 10 اغسطس 2017 ( وال ) - التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة\nالوفاق الوطني \"فائز السراج \" مساء أمس الأربعاء بمقر المجلس بطرابلس \nوفداً يضم عدد من أعيان ووجهاء قبائل المجابرة والبراعصة والعبيدات \nوالقطعان بالمنطقة الشرقية وذلك في إطار اللقاءات التي يجريها للتشاور مع\nفعاليات المجتمع الليبي .\n وعبر أعضاء الوفد عن دعمهم للجهود التى يبذلها رئيس المجلس الرئاسي \nمن أجل تحقيق توافق بين الليبيين ..مؤكدين ان جهدهم منصب لتحقيق المصالحة\nالوطنية التي تعتبر أساس للم الشمل والمضي قدما نحو بناء الدولة \nالديمقراطية المدنية .\n أوضح الوفد أنهم يؤيدون خطوات رئيس المجلس الرئاسي لإخراج البلاد من\nالأزمة الراهنة، وأنهم ضد أي محاولة ينتهجها البعض لاشعال نار الفتنة بين\nالليبيين. \n وأكد الوفد إن الوفاق السياسي هو الأرضية التي يجب أن ينطلق منها \nالحل السياسي في ليبيا .. مثمنين الجهد الكبير الذي بذله أعضاء الهيئة \nالتأسيسية لصياغة الدستور للوصول إلى وفاق حول مسودة الدستور ..وطالبوا \nمجلس النواب بسرعة إقرار قانون الاستفتاء .\n وقدم الوفد لرئيس المجلس الرئاسي مقترح للمصالحة الوطنية تحت عنوان \nالمشروع الوطني للمصالحة، \n من جهته بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \"فائز السراج\n\" خلال الكلمة التى القاها بالمناسبة أخر تطورات الوضع السياسي ، وخارطة \nالطريق التي طرحها للخروج من حالة الجمود السياسي و لقاءاته بالأطراف \nالسياسية الفاعلة ومع الفعاليات الاجتماعية بمختلف مناطق ليبيا.\n وأكد السراج أن الاتفاق السياسي هو الأرضية المشتركة للوصول بالبلاد\nبعد الاستفتاء على الدستور والانتخابات، لبناء الدولة المدنية \nالديمقراطية التي يتطلع الشعب الليبي إلى تحقيقها ،\n وقال \"ان حكومة الوفاق تعمل على تقديم الخدمات لكافة مناطق ليبيا \nمشيرا إلى ان خارطة الطريق التى طرحتها بندا يؤكد فصل النزاع عن تقديم \nالخدمات فتقديم الخدمات هو حق الليبيين على دولتهم وليس منة أوجميل من \nأحد \". \n ... (وال) ...