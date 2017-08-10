حرس السواحل التابع للبحرية الليبية ينقذ 135 مهاجرا شمال صبراته .

طرابلس 6 اغسطس 2017 ( وال )- تمكنت عناصر تابعة لنقطة مصفاة الزاوية البحرية التابعة لحرس السواحل من انقاذ 135 مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة كانوا على متن قارب مطاطي من بينهم 18 نساء و2 اطفال . وافاد المتحدث الرسمي باسم البحرية الليبية العميد ايوب قاسم ان عملية الانقاذ تمت غرب طرابلس قبالة مدينة صبراته . واضاف قاسم ان المهاجرين تم تسليمهم الى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالزاوية بعد ان قدمت لهم كافة المساعدات الطبية والانسانية . ....( وال )...