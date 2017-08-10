رئيس المجلس الرئاسي يقوم بزيارة الزنتان رفقة وفد وزاري موسع لتفقد احتياجات المدينة .
الخميس ، 10- 08- 2017 - 10:31:00
\n الزنتان 10 أغسطس 2017 ( وال ) - قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني السيد \" فائز السراج \" أمس الأربعاء بزيارة تفقدية إلى \nمدينة الزنتان .\n وكان في استقباله لدي وصوله عميد البلدية وأعضاء مجلسها ، وأعضاء \nمجلس النواب عن المدينة، والحكماء والأعيان ورئيس وأعضاء اللجنة \nالاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني .\n ورافق \" السراج \" في هذه الزيارة ، آمر الحرس الرئاسي العميد \" نجمي\nالناكوع \" ، ووزير التعليم السيد \" عثمان عبد الجليل \" ووزير الدولة \nلشؤون الشهداء والجرحى السيد \" مهند يونس \" ، ورئيس مجلس إدارة الشركة \nالعامة للكهرباء السيد \" عبد المجيد حمزة \" ، ووكيل وزارة المواصلات \nالسيد \" هشام ابوشكيوات \" ، ووكيل وزارة الحكم المحلي السيد \" ادريس \nالشاردة \" ، ووكيل وزارة الصحة السيد \" عيسى العمياني \" ، ورئيس اللجنة \nالعليا للنازحين السيد \" فاضل جبران \" وعدد من كبار مسؤولي الدولة . \n وعقد رئيس المجلس الرئاسي والوفد المرافق له اجتماعا بمقر المجلس \nالبلدي مع عميد البلدية وممثلين عن اللجنة الاجتماعية والأهالي بالمدينة \n.\n والقيت كلمات بالمناسبة رحبوا خلالها بزيارة رئيس المجلس الرئاسي \nلمدينتهم ، مؤكدين تأيدهم لمسار التوافق وتطلعهم لبناء دول مدنية \nديمقراطية ، اساسها لم الشمل والمصالحة الوطنية.\n وقال السيد \" السراج \" في كلمته بالاجتماع ، إنه جاء لمدينة الزنتان \nمحملا بالأمل في أن تشهد بلادنا في وقت قريب نهاية للظروف الاستثنائية \nالتي تمر بها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية ، مضيفاً \nان هذا التفاؤل هو نتاج لجهد متواصل على مدى أشهر من أجل لم الشمل وترسيخ\nمبدأ التوافق . \n وتحدث \" السراج \" عن خارطة الطريق التي طرحها للخروج من حالة الجمود \nالسياسي ، مشيرا إلى أنه وجد قبولا واتفاقا على المبادئ التي حملتها من \nأطراف سياسية واجتماعية عديدة .\n وقال : \"لا أعتقد إن هناك من يريد بقاء الوضع كما هو عليه إلا من \nكان في قلبه مرض ، لقد طالبنا بالمصالحة وجبر الضرر، واقترحنا توحيد \nالمؤسسات وحسم الصراع السياسي ليس بالبندقية بل بتحكيم الشعب عبر \nانتخابات نزيهة ، يسبقها استفتاء على دستور يضمن حقوق المواطن \" .\n وعرض أعضاء المجلس البلدي الزنتان عدد من المختنقات التي تواجه \nالبلدية ، واستعرض عميد البلدية بالتفصيل ما يواجه عدد من المرافق \nالخدمية من مصاعب ، آملا ان تتخذ حكومة الوفاق إجراءات عاجلة لحلها .\n وعلى صعيد آخر وجه رئيس المجلس الرئاسي كلمة إلى كل الليبيين قائلا : \n\" لا يوجد مكان أفضل من مدينة الجهاد والثورة لأوجه رسالة إلى كل \nالليبيين ردا على ما يثار من لغط باسم السيادة ، بأننا لم ولن ندخل في أي\nاتفاق أو تفاهم يمس السيادة الوطنية أو يؤسس لفكرة التوطين بأي صورة كانت\n، وأعيد ما سبق وأن أكدته بأن لا تفريط في ذرة من تراب الوطن \" . \n وأختتم رئيس المجلس كلمته مؤكدا بأنه لا بديل عن نهج الحوار والتفاهم \nوصولا إلى توافق يضمن للوطن الأمن والاستقرار. \n وقال \" هذا النهج هو الرد العملي على كل من يراهن على الفوضى والتسيب\n، وعلى الجميع تقديم تنازلات ليس من طرف لآخر بل نتنازل جميعا لصالح \nالوطن الواحد ومن أجل أن يظل نسيجنا الاجتماعي متماسكا .\n وأضاف قائلا \" أثق في أخوتي في الزنتان فهم لم ولن يخذلوا ليبيا \nأبدا ، فقد كانوا دائما وعلى مر التاريخ في مقدمة المجاهدين ضد الاستعمار\n، وفي مقدمة الثائرين على الدكتاتورية. \n وقال إن بناء ليبيا مسؤولية جميع أبنائها وكل مدنها ومناطقها ، وعلى \nالجميع بذل كل الجهد لتجتاز بلادنا أزمتها من اجل حاضر مستقر مزدهر \nومستقبل مشرق عزيز\". كما جدد السيد الرئيس في ختام كلمته ترحيبه بمبادرة \nالزنتان وأنه استجاب لها بايجابية منذ اليوم الأول، والتي دعت لعقد حوار \nمع كافة الأطراف السياسية في المدينة ، حتى تساهم في إيجاد حلول عملية \nومن داخل ليبيا.