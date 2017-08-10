رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يبحث مع سفير كوريا الجنوبية عودة الشركات الكورية .



طرابلس 10 اغسطس 2017 ( وال ) - بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني\"فائز السراج \" مساء أمس الاربعاء مع \" سفير دولة كوريا

الجنوبية لدى ليبيا عودة الشركات الكورية العاملة في ليبيا واستكمال

المشاريع التي تعاقدت على تنفيذها .

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء \"عبد المجيد

حمزة \" والمدير التنفيذي بالشركة \" علي ساسي \" ومدراء المشروعات ودائرة

التخطيط والعلاقات العامة وعدد من مسؤولي المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية

والوفد المرافق للسفير الكوري الذي يضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة

البنية التحتية والنقل وممثلين عن الشركات الكورية التي لديها عقود مع

شركة الكهرباء .

ورحب رئيس المجلس الرئاسي بالوفد الكوري.. مشيدا بالعلاقات

المتميرة التى تريط البلدين الصديقين على مدى سنوات طويلة .

ودعا السراج الشركات الكورية العاملة في ليبيا للرجوع لليبيا

واستئناف عملها واستكمال المشاريع التي تعاقدت على تنفيذها خاصة في مجال

الكهرباء .

من جانبه أكد السفير الكوري رغبة الشركات الكورية في العودة إلى

ليبيا واستعدادها لاستكمال تنفيذ تعاقداتها في وقت قريب جدا بما يساهم في

حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ليبيا .

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