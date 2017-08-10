رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يبحث مع سفير كوريا الجنوبية عودة الشركات الكورية .
الخميس ، 10- 08- 2017 - 10:22:00
\n طرابلس 10 اغسطس 2017 ( وال ) - بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني\"فائز السراج \" مساء أمس الاربعاء مع \" سفير دولة كوريا \nالجنوبية لدى ليبيا عودة الشركات الكورية العاملة في ليبيا واستكمال \nالمشاريع التي تعاقدت على تنفيذها .\n وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء \"عبد المجيد\nحمزة \" والمدير التنفيذي بالشركة \" علي ساسي \" ومدراء المشروعات ودائرة \nالتخطيط والعلاقات العامة وعدد من مسؤولي المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية\nوالوفد المرافق للسفير الكوري الذي يضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة\nالبنية التحتية والنقل وممثلين عن الشركات الكورية التي لديها عقود مع \nشركة الكهرباء . \n ورحب رئيس المجلس الرئاسي بالوفد الكوري.. مشيدا بالعلاقات \nالمتميرة التى تريط البلدين الصديقين على مدى سنوات طويلة .\n ودعا السراج الشركات الكورية العاملة في ليبيا للرجوع لليبيا \nواستئناف عملها واستكمال المشاريع التي تعاقدت على تنفيذها خاصة في مجال \nالكهرباء . \n من جانبه أكد السفير الكوري رغبة الشركات الكورية في العودة إلى \nليبيا واستعدادها لاستكمال تنفيذ تعاقداتها في وقت قريب جدا بما يساهم في\nحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ليبيا .\n ... وال ...