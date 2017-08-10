أطباء بلا حدود : ايطاليا تحاول ترحيل مشكل المهاجرين الى ليبيا .

تونس 10 أغسطس 2017 ( وال ) - عبر مدير العمليات في أطباء بلا حدود " بريس دولوفينيه، " استغرابه من التصرف الايطالي والمتمثل في إعادة المهاجرين والاحتفاظ بهم في ليبيا ، مشيرا الى انه يتم بذلك ترحيل المشكلة الى بلد يعيش على وقع فوضى عارمة في ظلّ غياب تام لأجهزة الدولة. وانتقد " دولوفينيه " مدونة السلوك المقدمة من قبل " إيطاليا " لتنظيم أنشطة الهيئات غير الحكومية العاملة في مجال إغاثة قوارب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط ، متسائلا عن ايجابيات هذه الوثيقة وعن المغزى من وجود عناصر شرطة مسلحة على قوارب المنظمات غير الحكومية . يشار إلى أن المنّظمات غير الحكومية العاملة في مجال انقاذ المهاجرين في البحر ، كانت قد عبرت عن قلقها من "الظلم" الواقع عليها، مشيرة الى أن الدول والمؤسسات الأوروبية التي فشلت في التعامل مع مشكلة الهجرة غير النظامية، تحاول البحث عن "كبش فداء" لتحميله مسؤولية ما يحدث. ...(وال)...