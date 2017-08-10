انطلاق أعمال المنتدى الـ16 حول مبادرة أغوا في لومي.

لومي10- اغسطسن -2017 ( وال) - انطلقت أمس الأربعاء في العاصمة التوغولية لومي أعمال المنتدى الـ16 لقانون النمو والفرص في إفريقيا(أغوا)، بحضور شخصيات من الاتحاد الإفريقي وامريكا والدول المستفيدة . وعلى مدى يومين، سيناقش المندوبون أداءات الدول الإفريقية في إطار برنامج "أغوا" وقواعد ومعايير التصدير إلى الولايات المتحدة وكذلك الشواغل الأخرى المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال والاستثمارات المتعلقة بالزراعة الاستثمارية وإدماج المنتجين الصغار في هذه السوق الواسعة التي يفتحها قانون النمو والفرص للتنمية في إفريقيا. ويعتبر قانون النمو والفرص في إفريقيا الذي صادق عليه الكونغرس الأمريكي في 18 مايو 2000 سوقا واسعة تتيح "وصولا تفضيليا" إلى السوق الأمريكية للمنتجات المصدرة من الدول الإفريقية دون رسوم جمركية. وخضع للتعديل ثلاث مرات كما تم تمديده من 2015 إلى 2025. وتستفيد حاليا 38 دولة من إفريقيا جنوب الصحراء من هذا البرنامج ومنها 27 بلدا مرشحة للاستفادة من المزايا الممنوحة للمنتجات النسيجية . ...( وال ) ...