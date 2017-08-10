امسية شعرية بمنتزه الشرشارة السياحي بترهونة .الخميس ، 10-08-2017 - 09:28:00

ترهونة 10 أغسطس 2017 ( وال ) - نظم نادي نادي شعراء ترهونة مساء أمس امسية شعرية بمنتزه الشرشارة السياحي بمشاركة نخبة من ابرز الشعراء الشعبيين بترهونة . وتخلل الامسية التي شهدت اقبالا كبيرا من العائلات المتواجدة داخل المنتزه ، العديد من الفقرات والقصائد الشعرية التي اشادت بحب للوطن والدعوة إلى لم الشمل وتوحيد الجهود من أجل بناء ليبيا. وأوضح " الصيد الاحجل " رئيس نادي الشعراء بترهونة في تصريح لمراسل وكالة الانباء الليبية ، أن النادي يعتزم إقامة مهرجان للشعر الشعبي خلال الفترة القادمة بمشاركة نخبة من الشعراء الشعبيين من عدة مدن ليبية باستضافة ادارة منتزه الشرشارة السياحي بترهونة . ...(وال ترهونة)...

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