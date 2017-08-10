اجتماع المؤسسة الوطنية للنفط مع الشركات النفطية .

طرابلس 10 أغسطس 2017 ( وال ) - عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط أمس الاربعاء اجتماع ضم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة مع رؤساء لجان الإدارة للشركات النفطية . ورحب المهندس " مصطفى صنع الله " رئيس مجلس الادارة بالحضور وأوضح أن شركة الجوف للتقنية النفطية تمر بفترة صعبة بسبب ما تعرضت له من دمار لمواقعها . نوه على لجنة إدارة الشركة بضرورة وضع خطة عمل واضحة المعالم للاستحواذ على سوق العمل بما تملكه من كفاءات وخبرات يشهد لها في هذا المجال . وقامت شركة الجوف بتقديم عرض مرئي تضمن الوضع الحالي للشركة وما تعرضت له من دمار نتيجة للأحداث التي وقعت في مكان تواجد مواقع الشركة والمجهودات التي بذلت إلى حد الآن من صيانة وإعادة إعمار بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني بمدينة بنغازي . كما تضمن العرض عدد العاملين بالشركة وتوزيع الإدارات وعدد المعامل والورش والمخازن التي تملكها الشركة والخدمات المساندة لعمليات الحفر والإنتاج والعمليات التي كانت تغطيها الشركات في مختلف الحقول النفطية وسعي لجنة إدارة الشركة في تحديث منظومة العمل بالشركة وفقاً لآخر التقنيات في هذا المجال . من جانبه أوضح " مجدي جبريل " رئيس لجنة إدارة شركة الجوف أن نشاط الشركة توقف بشكل عام نتيجة لتوقف نشاط الحفر وأن الشركة مستعدة الآن لتقديم خدماتها بأسعار منافسة وانه ينتظر الدعم من الشركات النفطية في تقديم يد العون في ذلك . وأضاف انه بالرغم من حجم الدمار إلا أن الشركة اوفت بالتزاماتها من مواقع بديلة والاستعانة بمصادر خارجية وأن لدى شركة الجوف القدرة على تلبية الأعمال المصاحبة لصيانة الآبار وبعض الأعمال الاخرى المصاحبة لعمليات الإنتاج . تجدر الاشارة إلى أن شركة الجوف للتقنية النفطية هي احدى شركات المؤسسة الوطنية للنفط وتأسست عام 1983 وهي الشركة الوطنية الوحيدة المتخصصة في عدة أنشطة خدمية مصاحبة لعمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج للنفط والغاز. ...(وال)...