المجاعة تهدد 20 مليون شخص في أربع دول .

نيويورك 10 أغسطس 2017 ( وال ) - طالب مجلس الأمن الدولي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتقديم المساعدات للمساهمة في مواجهة خطر المجاعة الذي يعاني منه أكثر من 20 مليون شخص في اليمن والصومال وجنوب السودان وشمال شرق نيجيريا. وقال المجلس المكون من 15 عضوا في بيان له اليوم إنه “يلحظ التأثير المدمر للنزاع المسلح والعنف المستمرين على المدنيين”، وأعلن رسميا لأول مرة أن التهديد يرتبط مباشرة بالنزاعات المسلحة في تلك الدول. ودعا المجلس جميع الأطراف المعنية في النزاعات المختلفة إلى “احترام وحماية المرافق الطبية والموظفين وسبل مواصلاتهم ومعداتهم”. وطبقا لمنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة فقد قدم المانحون حتى الآن 2,5 مليار دولار فقط لمعالجة الأزمة في حين تقول الأمم المتحدة إنها تحتاج إلى 4,9 مليار دولار بشكل ملح لتلبية هذه الاحتياجات.