اختتام فعاليات مخيم الدرجة الأولى والثانية للكشافة ومرشدات ليبيا بمنتزه الشرشارة بترهونة .

ترهونة 10 أغسطس 2017 ( وال ) - اختتمت مساء امس الأربعاء بمنتزه الشرشارة السياحي بترهونة فعاليات مخيم الدرجة الاولى والثانية للكشافة ومرشدات ليبيا تحت شعار ( بهمم الشباب نبلغ الآمال ) والذي أقيم برعاية المجلس البلدي ترهونة خلال الفترة من 5 إلى 9 اغسطس الجاري . وأوضحت مصادر بادارة المخيم أن الهدف من أقامة هذا المخيم هو من أجل دراسة درجتي الاولى متقدم والثانية متقدم للمشاركين في هذا المخيم والبالغ عددهم 140 كشفي من مختلف المدن الليبية وأن البرنامج العام للمخيم قد اشتمل على العديد من الفقرات التربوية والثقافية والرياضية والدينية والفنية . ...(وال ترهونة)..