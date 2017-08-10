زيارة إدارة منتدى حكام كرة القدم طرابلس إلى مدينة ترهونة .

ترهونة 10 أغسطس 2017 ( وال ) - نظمت إدارة منتدى حكام كرة القدم طرابلس خلال اليومين الماضيين زيارة إلى مدينة ترهونة وذلك للتنسيق من أجل اقامة ملتقى لحكام كرة القدم بطرابلس خلال الفترة القادمة بمنتزة الشرشارة السياحي بمشاركة 30 حكما . وأوضح الحكم الدولي " وحيد صالح " المستشار العام لمنتدى حكام كرة القدم بطرابلس بأن هذه الزيارة تأتي من أجل التنسيق لإقامة ملتقى لحكام كرة القدم بطرابلس خلال الايام القليلة القادمة . وأكد أنه تم التنسيق مع مجلس البلدي ترهونة وجامعة الزيتونة ومستشفى ترهونة العام من أجل انجاح البرنامج العام للملتقى . واشار " صالح " إلى أن البرنامج العام للملتقى سوف يشتمل على إلقاء محاضرات في قوانين لعبة كرة القدم وكذلك في مجال علم النفس والعلاج الطبيعي والطب الرياضي وفي مجال التغذية يلقيها نخبة من المختصين في هذا المجال من جامعة الزيتونة . ...(وال ترهونة)...