الاتحاد الأوروبي يبدأ بإعادة المهاجرين إلى اليونان .

بروكسل 10 اغسطس 2017 ( وال ) - أعلن الاتحاد الأوروبي بدء عملية إعادة المهاجرين الذين وصلوا إليها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة عن طريق اليونان إلى هذا البلد حيث يتم تقييم طلبات لجوئهم. وتفرض قواعد الاتحاد الأوروبي على المهاجرين التقدم بطلب اللجوء في البلد الذي دخلوا فيه لأول مرة، وأوصى الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي في شهر كانون الماضي باستئناف الدول الأعضاء تدريجيا إرسال المهاجرين غير المصرح لهم الذين وصلوا بعد 15 اذار إلى اليونان التي غالبا ما تعتبر أول نقطة دخول إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية في بروكسل توف ارنست في تصريح لها اليوم إن اليونان يجب أن تقدم تأكيدات بان لديها شروط استقبال كافية مضيفة أن الخدمات المقدمة من اليونان للمهاجرين قد تحسنت. وطالبت ألمانيا والنرويج وسويسرا والنمسا وبلجيكا وبريطانيا وجمهورية التشيك وفرنسا ولوكسمبورغ وهولندا بنقل أعداد صغيرة إلى اليونان. وتشجع المفوضية الاوروبية حاليا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إظهار التضامن مع اليونان وخصوصا من خلال مواصلة الوفاء . ...( وال ) ...