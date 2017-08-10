أمريكا تفرض عقوبات جديدة على فنزويلا.

واشنطن 10 اغسطس 2017 ( وال ) - فرضت وامريكا عقوبات على ثمانية مسؤولين فنزويليين لدورهم في تأسيس هيئة تشريعية تتمتع بسلطات واسعة وموالية للرئيس نيكولاس مادورو، في الوقت الذي دعا فيه رئيس حي هارب من السلطات إلى المزيد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وحسب تقارير إخبارية فقد استهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة سياسيين وشخصيات أمنية لكنها لم تمس قطاع النفط الحيوي في فنزويلا. وقال مسؤولون أمريكيون إن فرض عقوبات على قطاع الطاقة، وهو أمر قد يشل حركة اقتصاد فنزويلا المنهك بالفعل، لا يزال قيد البحث. وتجيء العقوبات عقب تشكيل هيئة تشريعية عليا، أطلق عليها اسم الجمعية التأسيسية، جميع أعضائها من حلفاء الحزب الاشتراكي الحاكم وتتمتع بسلطة إعادة كتابة الدستور. وكان أول إجراء تتخذه الجمعية الجديدة هو إقالة المدعي العام الذي اتهم مادورو بانتهاك حقوق الإنسان، وذلك في خطوة رسخت مخاوف المعارضة من أن الجمعية ستتخلص من الأصوات المعارضة للحكومة. وفي الوقت ذاته، سرعت المحكمة العليا الموالية لمادورو من محاكمة سياسيين معارضين منهم رامون موتشاتشو رئيس حي تشاكاو الراقي بالعاصمة كراكاس. ...( وال ) ...