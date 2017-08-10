قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطنا على الأقل في الضفة الغربية.

محافظات 10-اغسطس -2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 12 مواطنا على الأقل خلال عمليات تفتيش ومداهمة طالت أكثر من محافظة في الضفة الغربية. وحسب وكالة الانباء الفلسطينية " وفا " عُرف من المعتقلين كل من: علاء نجيب، ويوسف نجيب وكلاهما من القدس، وأحمد سويلم من مخيم شعفاط في القدس، بالإضافة إلى باسل حماد من مخيم قلنديا شمال المدينة المقدسة. كما عُرف من المعتقلين عمر جمعة حماد من بلدة سلواد قرب رام الله، ورجا زايط من مخيم نور شمس قرب طولكرم. ...( وال ) ...