فريق السويحلي يتوج بلقب بطولة ليبيا للكرة الطائرة للأشبال 2016-2017 .

طرابلس 09 أغسطس 2017 (وال) - توج فريق نادي السويحلي بلقب بطولة ليبيا للكرة الطائرة للأشبال تحت 17 سنة للموسم الرياضي 2016-2017، في ختام منافسات النهائيات مساء اليوم الأربعاء بالقاعة الكبرى للألعاب بالمدينة الرياضية بطرابلس . وجاء تتويج فريق نادي السويحلي بعد حصوله على المركز الأول برصيد 16 نقطة ونال كأس البطولة والميداليات الذهبية . وحل فريق نادي المروج ثانيا برصيد 11 نقطة ونال كأس الترتيب الثاني والميداليات الفضية . وفي ختام النهائيات التي حضرها رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للكرة الطائرة ورئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي طرابلس ولجنة المسابقات العامة تم تسليم الجوائز للفائزين بالمركزين الأول والثاني وشهائد التقدير للفرق المشاركة . وأنتهت مباريات اليوم الاربعاء من منافسات اليوم الخامس والأخير بتفوق الترسانة على الأفريقي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، والمروج على الهلال بثلاثة أشواط نظيفة، والسويحلي على الجزيرة بنفس النتيجة . وكانت نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة للأشبال للموسم الرياضي 2016-2017 قد أقيمت منافساتها في الفترة من 5 إلى 9 أغسطس الجاري، بمشاركة ستة فرق هي المروج والهلال عن المنطقة الأولى، والسويحلي والأفريقي زليتن عن المنطقة الثانية، والجزيرة والترسانة عن المنطقة الثالثة . ...(وال) ..