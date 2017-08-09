تصعيد فريق الأندلس بطبرق إلى مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم 2017-2018 .

طرابلس 09 أغسطس 2017 (وال) أصدر مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم القرار رقم (59) لسنة 2017 بشأن تصعيد فريق الأندلس بطبرق إلى مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2017-2018 م . ونص القرار الصادر أمس الثلاثاء على تصعيد فريق نادي الأندلس بطبرق إلى مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2017-2018 م بإعتباره الفريق المتحصل على الترتيب الثالث في المجموعة الثانية بمسابقة الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2015-2016 بدلا من فريق الوفاق باجدابيا المتحصل على الترتيب الرابع بنفس المجموعة . وبهذا يكون فريق الأندلس بطبرق ضمن فرق المجموعة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2017-2018 م التي تضم نجوم اجدابيا وخليج سرت والنصر والأخضر وشباب الجبل . ...(وال)...