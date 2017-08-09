إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي لكرة القدم بالمنطقة الغربية ولجنة التحكيم الفرعية بمصراتة .

طرابلس 09 أغسطس 2017 ( وال) أعاد الاتحاد الليبي لكرة القدم تشكيل لجنة التحكيم الفرعية بمصراتة برئاسة عادل سويسي وأحمد باني نائبا وعمر عيسى مقررا وعضوية علي اجويد وخالد ابوطبل وعادل ناجي . كما أعاد الاتحاد الليبي لكرة القدم تشكيل الاتحاد الفرعي لكرة القدم بالمنطقة الغربية برئاسة طلال الشريف وفاضل رمضان نائبا والمختار المليان مقررا وعضوية بشير الترهوني وصالح الجدي وعادل الجالي وابوعجلية المبروك وحافظ خميرة وجمال عبيد . جاء ذلك في القرارين رقم 56 و57 لسنة 2017 الصادرين عن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم د.جمال الجعفري أمس الثلاثاء الـ8 من أغسطس الجاري بطرابلس . ...(وال) ...