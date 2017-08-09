\" معيتيق\" يعقد مؤتمرا صحفيا بمشاركة المدير التنفيذي لشركة الكهرباء وسفير كوريا بليبيا .

طرابلس 09 أغسطس 2017 ( وال ) - عقد النائب بالمجلس الرئاسي \"أحمد معيتيق\"، والمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء \"علي ساسي\" وسفير دولة كوريا بليبيا \"كيم يونغ تشاي\"، ظهر اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا بحضور ممثلين عن الشركات الكورية التي لديها عقود مع شركة الكهرباء. في مجال توليد الطاقة الكهربائية.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد رحب \" معيتيق\" في افتتاح المؤتمر الصحفي بعودة الشركات الكورية لاستئناف أعمالها، مشيداً بالجهود التي بذلتها حكومة الوفاق الوطني التواصل مع المسؤولين في دولة كوريا لأقناع الشركات العودة للعمل في ليبيا.

ومن جانبه أكد المدير التنفيذي لشركة الكهرباء \"علي ساسي\" بان عودة الشركات الكورية التي لديها عقود مع الشركة بقيمة ( 4 )مليارات دينار، سيساهم بشكل مباشر في التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي وانخفاض طرح الأحمال، موضحا بأن الشركات الكورية لديها عقود عمل مع الشركة في محطات كل من \"السرير، غرب طرابلس، الزويتينة\".

وأشار \"سياسي\" لبرنامج عمل الوفد الكوري خلال اليومين القادمين سيتم خلاله وضع خطط عمل لإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة.

وعبر \"تشاي\" عن شكره وتقديريه لحكومة الوفاق الوطني على حسن الاستقبال مشيراً إلى أن ليبيا ستتغلب على كافة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها وعودة الأمن والاستقرار فيها.

وأبدى \"تشاي\" عن استعداد الشركات الكورية في العودة واستئناف العمل في ليبيا والمساهمة في حل مشكلة انقطاع الكهرباء.



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