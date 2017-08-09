عضو الرئاسي \" محمد عماري \"يلتقي وفدا من أعيان المنطقة الشرقية .

طرابلس 09 اغسطس 2017 ( وال ) - التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة، الدكتور \" محمد عماري زايد \"، وفدا من أعيان المنطقة_الشرقية، اليوم الأربعاء .\

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد أكد \" عماري \"، في مستهل اللقاء، على أهمية المصالحة الوطنية، وضرورة لم الشمل الليبيين، وتحقيق التوافق الوطني.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، التطرق للوضع السياسي الراهن، ومناقشة بنود مشروع مسودة الدستور، والأوضاع الاقتصادية والأمنية في ليبيا.

واستمع \" عماري \"، إلى عرض الصعوبات والتحديات التي تواجه سكان المنطقة الشرقية، وتبادل مع الوفد سبل تذليل تلك الصعوبات، ووضع حلول عملية لها، مع توفير دعم حكومة الوفاق الوطني .

وخصص الحاضرون، جانبا من الحديث للعراقيل التي تواجه قاطني المنطقة الشرقية في قطاع الصحة بحضور وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني ،\" عمر بشير \" .

واختتم اللقاء، بالاتفاق على التواصل لمتابعة نتائج هذا اللقاء، وعقد لقاءات قادمة لتقييم النتائج، وبحث جديد المستجدات.



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