\"معيتيق \" يبحث مع سفير كوريا الجنوبية استئناف عمل الشركات الكورية في ليبيا .

طرابلس 09 أغسطس2017 ( وال ) - بحث النائب بالمجلس الرئاسي \" أحمد معيتيق \" مع وفد كوري رفيع المستوي ضم سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا \"كيم يونغ تشاي\"، استئناف عمل الشركات الكورية لدى ليبيا للاستكمال المشاريع المتعاقد عليها من قبل هذه الشركات في مختلف القطاعات الكهربائية والإسكانية ومجال البنى التحتية وفقا لما نشرته ادارة التواصل والاعلام بالمجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع، عقد بديوان رئاسة الوزراء، ضم وكيل وزارة الداخلية \" عبد السلام عاشور \" ، ومعاون آمر الحرس الرئاسي والمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء \" علي ساسي \"، وعميد بلدية جنزور، وممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الإسكان، ومصرف ليبيا المركزي.

وأكد \" معيتيق \"خلال الاجتماع، الذي ضم عددا من ممثلي الشركات الكورية، على عمق العلاقات مع الجانب الكوري، داعيا الشركات الكورية إلى عدم تفويت الفرصة للمشاركة في مختلف المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والتنموية في ليبيا.

ودعا \"معيتيق\"، الحكومة الكورية، إلى رفع الحظر المفروض على عمل الشركات الكورية في ليبيا، مؤكدا تأمين سلامة الشركات الكورية في حال عودتها وفق إجراءات أمنية تحفظ سلامة هذه الشركات.

بدروره أوضح \"ساسي\"، أن الشركات الكورية متعاقدة مع الدولة الليبية في عدد من المشاريع الكهربائية مثل محطة الزويتينة المزدوجة بقوة ( 250 ) ميغا وات ومحطة الخليج بقوة ( 400) ميغا وات ومحطة غرب طرابلس بقيمة ( 400 ) ميغا وات، وصلت نسبة الإنجاز في بعضها إلى مستويات متفاوتة.

من جانبه، أبدى السفير الكوري رغبته في عودة الشركات الكورية في أقرب وقت ممكن، داعيا المجلس الرئاسي إلى زيارة كوريا الجنوبية لتمتين العلاقات بين البلدين الصديقين.



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