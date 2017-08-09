\" معيتيق \" يلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا .

طرابلس 09 أغسطس 2017 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي \"أحمد معيتيق\" اليوم الأربعاء بديوان رئاسة الوزراء سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا \"بيتينا موشايد\"، حيث تم مناقشة برامج الدعم التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لليبيا.

وبحسب ادارة التواصل والاعلام بالمجلس فقد أوضح \"معيتيق\" أن برامج الاتحاد الأوروبي المنفذة لكافة مناطق ليبيا، يجب أن تكون وفق الاحتياجات الفعلية لهذه المناطق والقطاعات .

ومن جانبها أكدت \"موشايد\" على أن الاتحاد الأوروبي خصص (120) مليون يورو لدعم عدد من القطاعات المتمثلة في الصحة والتعليم والإعلام.

وأضافت أنه تم تخصيص مبالغ أخرى لدعم المجالس البلدية ومراكز إيواء المهاجرين لحين عودتهم إلى بلدانهم.

وأشارت \"موشايد\" إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع وكالات الأمم المتحدة، التي تساعد في تفعيل دور الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ عدة مشروعات تساهم في حل الكثير من المشاكل التي تواجه ليبيا في الوقت الراهن، وخاصة فيما يخص برامج دعم المؤسسات.



....( وال )...