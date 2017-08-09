هولندا قد تعدم ملايين الدجاج بسبب مخاوف من تلوث البيض بمادة سامة .

امستردام 9 اغسطس 2017 (وال)- ذكرت منظمة الزراعة الهولندية أنها قد تعدم ملايين الدجاج بعد فضيحة تلوث البيض إثر العثور على مادة فيبرونيل وهو مبيد للحشرات في البيض استخدم في مزارع دواجن هولندية ما أجبر محلات سوبرماركت في ألمانيا وهولندا وبلجيكا والسويد وسويسرا على سحب كميات كبيرة من البيض. وأضافت المنظمة أنه تم إعدام 300 ألف دجاجة حتى الآن. أشارتمنظمة الزراعة الهولندية إلى احتمال التخلص من ملايين من الدجاج في هولندا بسبب مخاوف تتعلق بتلوث البيض، فيما تعهدت بلجيكا بالشفافية التامة حول سبب التستر على الفضيحة. وسحبت محلات السوبرماركت في ألمانيا وهولندا وبلجيكا والسويد وسويسرا كميات ضخمة من البيض بعد العثور فيها على مادة فيبرونيل وهو مبيد للحشرات استخدم في مزارع الدواجن الهولندية في معالجة القمل الأحمر. وتقول منظمة الصحة العالمية إن الفيبرونيل مادة "متوسطة السمية" إذا تناولها الإنسان بكميات كبيرة، وأضافت إن الأمر قد يتطلب إعدام ملايين الدجاج في 159 شركة في البلاد، مشيرة إلى أنه تم التخلص من 300 ألف دجاجة حتى الآن. وصرح متحدث باسم الهيئة في وقت متأخر من الأحد أنه تم التخلص من هذه الأعداد من الدجاج بسبب تلوثها. من ناحيته قال وزير الزراعة البلجيكي دنيس دوكارمي إنه أمر وكالة سلامة الأغذية في البلاد الإبلاغ بحلول الثلاثاء عن سبب الفشل في إبلاغ الدول المجاورة بالأمر حتى 20 يوليو رغم معرفتها بأمر التلوث منذ يونيو. وقال في بيان إنه أبلغ الوكالة بإعداد "تقرير حول ما قامت به من إجراءات منذ أول بلاغ تلقته بشأن مشكلة الفيبرونيل". وبضغط من ألمانيا وهولندا وعد الوزير بـ "الشفافية التامة". وقال إنه سيتحدث هاتفيا مع نظرائه خلال الأيام المقبلة. وقال إنه تم منع منتجات البيض من 57 منتجا نحو ربع منتجي البلاد كإجراء احترازي. بدأت هذه القضية عندما استعان مربو دواجن هولنديون بشركة متخصصة بالقضاء على الفاش أو قمل الدجاج استخدمت مادة الفيبرونيل المحظورة في معالجة الحيوانات التي تباع في متاجر المواد الغذائية، وتم تصدير البيض الملوث بها.