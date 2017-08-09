مقتل مسؤول أمني باكستاني في مدينة مولتان.

إسلام آباد 9 اغسطس 2017 (وال)- لقي مسؤول أمني باكستاني مصرعه اليوم بعملية اغتيال تعرض لها في مدينة مولتان بإقليم البنجاب شرقي باكستان. وأوضحت الشرطة الباكستانية أن "مهر محمد ياسر" خرج من مقر عمله في المنطقة العسكرية بمدينة مولتان وتعرض لكمين وضعه مجهولون له في الطريق بالقرب من أحد الأسواق العامة، حيث تعرض لعيار ناري ما أدى إلى مصرعه على الفور. وأضافت أن القتيل كان مسؤولاً بجهاز المخابرات العسكرية المشتركة "آي أيس آي"، وأن التحقيق المبدئي يشير إلى أن الحادث كان عملية اغتيال مستهدف من قبل العناصر الإرهابية. ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.