أعمال عنف بين الشرطة ومحتجين تتخلل انتخابات الرئاسة في كينيا .

كيزيمو 9 اغسطس 2017 (وال)- اندلعت مواجهات بين الشرطة ومحتجين خرجوا إلى شوارع مدينة كيزيمو غرب كينيا، على خلفية الانتخابات الرئاسية في البلاد. وقال شهود عيان إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار على المحتجين، مما أودى بحياة شخص واحد، حسب معلومات أولية، في وقت أغلق فيه المتظاهرون طرق المدينة حيث يقومون بحرق الإطارات، تعبيرا عن غضبهم إزاء نتائج الانتخابات. وأوضحت الانباء أن مئات المتظاهرين خرجوا إلى شوارع المدينة عقب انتهاء خطاب المرشح المعارض ورئيس الوزراء السابق رايلا أودينجا الذي اتهم فيه قراصنة الإنترنت باختراق قاعدة الاقتراع وتزوير نتائج الانتخابات. تجدر الإشارة إلى النتائج الأولية تظهر أن الرئيس الحالي أوهورو كينياتا حصد أصوات 55% من المقترعين، مقابل 44% من الأصوات حصل عليها أودينجا. يذكر أن أكثر من ألف شخص راحوا ضحية أعمال عنف اندلعت في كينيا على خلفية الانتخابات الرئاسية عام 2007.