رئيس كوريا الجنوبية يدعو لرفع القدرات العسكرية في بلاده لصد تهديدات كوريا الشمالية .

طوكيو 9 افسطس 2017 (وال)- دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي أن ، اليوم الأربعاء إلى رفع القدرات العسكرية في البلاد بأسرع وقت ممكن ، فضلا عن إجراء إصلاحات عسكرية وذلك بصدد تهديدات كوريا الشمالية الأخيرة . وقال الرئيس ان أمام كوريا الجنوبية " مهمات عاجلة لضمان القدرة الدفاعية لمواجهة الاستفزازات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية." وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترا على خلفية التجارب النووية والصاروخية الكورية الشمالية والمناورات المشتركة الأميركية الكورية الجنوبية، التي تعتبرها بيونغ يانغ تهديدا لأمنها.