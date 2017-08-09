إجلاء نحو 60 ألف شخص في الصين غداة زلزال أوقع 19 قتيلا .

بكين 9 اغسطس 2017 (وال)- قامت السلطات الصينية اليوم الاربعاء بإجلاء نحو 60 ألف شخص من منطقة جبلية بجنوب في مقاطعة سيتشوان غرب البلد غداة زلزال عنيف تسبب بمقتل 19 شخصا على الأقل وحيث لا تزال كارثة مشابهة في 2008 ماثلة في الاذهان. وضرب زلزال بقوة 6,5 درجات المنطقة في ساعة متأخرة الثلاثاء مما أدى إلى تشقق طرق سريع في المنطقة الجبلية وتسبب بانهيارات أرضية ملحقا الاضرار بالمباني وبث الذعر في السياح الذين هرعوا إلى الخارج. وقالت حكومة المقاطعة بعد ظهر الاربعاء أن معظم السياح، وعدد كبير منهم تقطعت بهم السبل في متنزه وطني شهير قرب مركز الزلزال، تم إجلاؤهم بعد أن أمضوا ليلة صعبة في العراء فيما سجلت أكثر من ألف هزة ارتدادية في انحاء المنطقة. وقالت السلطات إن الاهالي أيضا سيتم إجلاؤهم إلى مناطق اكثر أمانا. وحالت الطبيعة الجغرافية الصعبة للمنطقة، إضافة إلى قيود السفر التي فرضتها السلطات على الفور، دون اتضاح حجم الكارثة ولم ترد تقارير حتى بعد ظهر الاربعاء حول أضرار كارثية أو عدد هائل من الإصابات. وأكدت حكومة منطقة آبا حيث تم تحديد مركز الزلزال مقتل 19 شخصا على الاقل وجرح 247 آخرين بينهم 40 جروحهم خطيرة. وبين الجرحى أجنبيان. وقالت وكالة رصد الزلزال الرسمية الصينية إن أكثر من الف هزة ارتدادية تم تسجيلها وبلغت أعنفها 4,8 درجات صباح الاربعاء. وعلى مسافة أكثر من 2000 كلم إلى شمال الغرب، ضرب زلزال بقوة 6,3 درجات منطقة شينجيانغ الحدودية بأقصى الغرب، بحسب مركز الرصد الجيولوجي الاميركي.