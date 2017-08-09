أوكرانيا تلغي اتفاقا عسكريا تقنيا مع روسيا .

كييف 9 اغسطس 2017 (وال)- أعلنت كييف عن إلغاء اتفاق مع موسكو بشأن تصدير الأسلحة، في خطوة جديدة نحو قطع التعاون مع روسيا قد تضر أكثر بمصالح أوكرانيا نفسها. وقررت الحكومة الأوكرانية في جلستها اليوم الأربعاء وقف سريان مفعول الاتفاق الذي عقده البلدان عام 2004 بهدف تنسيق عمليات تصدير المنتوجات الحربية إلى دول أخرى، والذي شمل منتجات حربية صممها أو حدّثها الطرفان بشكل مشترك. والاتفاق هو امتداد لاتفاقية التعاون العسكري التقني التي أبرمتها روسيا وأوكرانيا عام 1993، من أجل تطوير التعاون في مجال الصناعات الحربية، والقيام بالتوريدات المتبادلة وتقديم الخدمات ذات الصلة. وكانت الاتفاقية تحظر نقل المنتجات الحربية والمعلومات المتعلقة بها إلى أطراف أخرى من دون موافقة مسبقة من مالكها الأصلي. وانسحبت كييف من هذه الاتفاقية عام 2015، مع تصاعد حدة التوتر في العلاقات الروسية الأوكرانية في أعقاب الأزمة حول شبه جزيرة القرم الروسية وشرق أوكرانيا.