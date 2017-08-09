أفغانستان.

. الإفراج عن 235 رهينة لدى "طالبان" . كابول 9 اغسطس 2017 (وال)- أفرجت حركة "طالبان" عن 235 مدنيا على الأقل من سكان بلدة ميرزا أولنغ في ولاية سربل شمال البلاد، احتجزهم مسلحون بعد سيطرتهم على المنطقة قبل أيام. وأعلن مكتب محافظ الإقليم في بيان له أن مسلحي "طالبان" و"داعش" أطلقوا سراح هؤلاء تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المتطرفين والشيوخ القبليين جراء مفاوضات استغرقت 4 أيام. وذكر البيان أن القيادة الأفغانية تحشد قوات خاصة في الولاية تمهيدا لاستعادة المنطقة التي استولى عليه قبل أيام مسلحو "طالبان" و"داعش" جراء هجوم منسق. وأكدت مصادر محلية أن ما بين 30 و50 مدنيا لقوا مصرعهم أثناء اقتحام المسلحين للمنطقة، وأجبرت نحو 400 عائلة على مغادرة منازلها بحثا عن مأوى آمن.