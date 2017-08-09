اصابة تسعة فلسطينيين واعتقال 31 آخرين في رام الله والضفة الغربية .

رام الله 9 اغسطس 2017 (وال)- ذكرت تقارير اعلامية اليوم الاربعاء ان تسعة فلسطينيين اصيبوا بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مدينة رام الله فيما اعتقل 31 آخرين في الضفة الغربية. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان انها تعاملت مع تسع اصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كوبر قرب مدينة رام الله اصابة سبعة منهم بالرصاص وواحدة بقنبلة غاز وأخرى بحجر نقلت إلى المستشفى. وفي قرية أم صفا شمال غرب رام الله اضرم مستوطنون النار فجر اليوم في مركبتين لمواطنين من القرية وخطوا شعارات تدعو للانتقام من الفلسطينيين والعرب . وفي تطور اخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 31 فلسطينيا خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية بينهم اثنان تعرضا للاصابة بالرصاص خلال اعتقالهما. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اعتقلت عشرة فلسطينيين في محافظة قلقيلية وشابين من مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم بعد اصابتهما برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات وقعت في المخيم. واضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت ايضا خمسة آخرين من بلدة تقوع ومخيم العزة في بيت لحم اضافة الى خمسة مواطنين من الخليل . واعتقل الاحتلال ثلاثة شبان في طولكرم واعاد اعتقال شابين من مدينة نابلس افرج عنهم سابقا. وأشار نادي الأسير إلى ان الاحتلال اعتقل فلسطينيا من ساحات المسجد الأقصى وثلاثة اطفال من حي الثوري في القدس تتراوح اعمارهم بين 10 و12 عاما.