أطباء بلا حدود: لا نتفهم محتوى المدونة الايطالية لسلوك منظمات انقاذ المهاجرين .

بروكسل 9 اغسطس 2017 (وال)- عبرت منظمة أطباء بلا حدود عن عدم تفهمها لمحتوى مدونة السلوك المقدمة من قبل إيطاليا لتنظيم أنشطة الهيئات غير الحكومية العاملة في مجال إغاثة قوارب المهاجرين في البحر المتوسط. وكانت الحكومة الإيطالية، بدعم من المفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قامت بإعداد مدونة سلوك يتعين على المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإنقاذ التوقيع عليها إذا ما أرادت الاستمرار في عمليات الإنقاذ، ولكن أطباء بلا حدود رفضتها. ومن أهم النقاط في المدونة، التي تعترض عليها أطباء بلا حدود، إلزام قوارب المنظمات غير الحكومية بقبول شرطي مسلح على متنها، والامتناع عن نقل المهاجرين إلى أي سفينة أخرى، إلا في حال تلقيها تعليمات مغايرة من حرس الحدود. وفي هذا الإطار، وصف بريس دولوفينيه، مدير العمليات في أطباء بلا حدود، بـ"غير المفهوم" محتوى هذه المدونة، وقال "لم يتمكن أي طرف من أن يشرح لنا إيجابيات مواد هذه الوثيقة"، حسب كلامه. كما تساءل المسؤول في أطباء بلا حدود، في تصريحات أدلى بها اليوم لإحدى الإذاعات المحلية، الناطقة بالفرنسية، عن مغزى وجود عناصر شرطة مسلحة على قوارب المنظمات غير الحكومية. وحول اتهام منظمات غير حكومية بالتواصل مع المهربين، أكد دولوفينيه أن المنظمة التي يعمل لصالحها لا تمتلك أي ضمانات حول هوية الأشخاص الذين يجري التواصل معهم في عرض البحر. وتشتكي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال انقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط من "الظلم" الواقع عليها، فهي تؤكد أن الدول والمؤسسات الأوروبية التي فشلت في التعامل مع مشكلة الهجرة غير النظامية، تحاول البحث عن "كبش فداء" لتحميله مسؤولية ما يحدث.